فيديو.. ألوية العمالقة تسيطر على سوق التحيتا فى الحديدة

إيمان حنا

أعلنت قوات ألوية العمالقة سيطرتها على سوق مديرية التحيتا، حيث تواصل ألوية العمالقة تطهير مدينة التحيتا وتمشيطها عقب تحرير مبانيها وأسواقها من قبضة ميليشيات الحوثى، فيما لاحقت قوات المقاومة اليمنية المشتركة فلول المتمردين إلى محيط مديرية زبيد فى جبهة الحديدة، يأتى هذا فى الوقت الذى تمكنت فيه من تضييق الخناق على ما تبقى من جيوب لميليشيات الحوثى، فى بعض الأحياء والمزارع.

ويتحصن المتمردون داخل المبانى السكنية غربى المدينة، ويقصفون الأحياء المحررة، ما أسفر عن إصابات فى صفوف المدنيين الذين يعانون نقصا حادا فى المياه، جراء قيام المتمردين بقصف الخزان الرئيسى الذى يغذى المدينة بالمياه.

وتستمرُّ قوات المقاومة فى تمشيط بقايا جيوب المليشيات الحوثية بمديرية التحيتا، فيما يتطلع اليمنيون إلى العملية العسكرية، التى تهدف لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجى.

وبالتزامن مع تقدم الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف فى معاركهم ضد الحوثيين، أحبطت قوات الجيش الوطنى فى محور علب شمال محافظة صعدة ثلاث محاولات تسلل للميليشيات على مواقع الجيش فى التباب البيض والمجازة والهشيمة المطلة على مركز مديرية باقم، وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة، كما استهدفت القوات اليمنية المشتركة تجمعاً للميليشيات بالقرب من مركز مديرية باقم بقصف عنيف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات للميليشيات.

وقال العميد صالح قروش قائد اللواء الخامس: "المليشيات شنت ثلاث هجمات متتالية خلال الأيام الماضية في محاولة للتسلل إلى مواقع الجيش لاستعادة مواقع خسرتها سابقا، لكن تم إفشالها ودحرها بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر الميليشيات وجرح العشرات"، حسبما أورد موقع "سبتمبر.نت" التابع للجيش الوطنى، وأشار إلى أن سبب استماتة عناصر الميليشيات على هذه المواقع كونها تسيطر نارياً على مركز مديرية باقم، كما تعتبر نقاطا حاكمة ومتقدمة ويمكن أن تنتقل منها المعارك إلى مركز المديرية.

ومن جهة أخرى، لقى القيادى فى ميليشيات الحوثي المدعو أبو حيدر مصرعه في مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة، وأعلنت الميليشيات أن قائد المهام الخاصة كتيبة الحسين والمسؤول الأول عن أماكن وطريقة حفر الخنادق والمتارس في الحديدة ومديرياتها قتل في معركة التحيتا.