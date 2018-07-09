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الإثنين، 09 يوليه 2018 11:10 ص
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غلق وتشميع 90 محلا تجاريا لتغيير نشاطها السكنى فى حملة بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 09 يوليه 2018 09:38 ص
غلق وتشميع 90 محلا تجاريا لتغيير نشاطها السكنى فى حملة بمدينة 6 أكتوبر غلق وتشميع - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تنظيم حملة مكبرة، على الوحدات السكنية المخالفة، والتى حولها أصحابها لوحدات تجارية وإدارية بالمخالفة للقانون، موضحاً أنه تم فى اليوم الأول غلق وتشميع 90 محلاً تجاريا كانت تشغل (30وحدة سكنية).

وأكد المهندس خالد سرور، نائب رئيس الجهاز، أنه سيتم تنظيم حملات يومية لغلق الوحدات السكنية المخالفة، بالتعاون بين إدارة الأمن بالجهاز والجهات الأمنية، مشيراً إلى أن جهاز المدينة بالتعاون مع مديرية الأمن، قام أيضا بحملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين على محاور الطرق والمناطق الحيوية بالمدينة، وتشمل منطقة الحصري، ومدخل الحي المتميز، وشارع السوق القديم.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.​

 


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