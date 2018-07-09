غدا.. أول ظهور رسمى للفرقة الوطنية السعودية للموسيقى بسوق عكاظ

كتب مصطفى عنبر

تلتقى الفرقة الوطنية للموسيقى بالسعودية جمهورها غدًا الثلاثاء، فى أول ظهور رسمى لها من نشأتها، وذلك ضمن فعاليات سوق عكاظ فى مدينة الطائف.

تضم الفرقة نحو 26 موسيقيًّا، وتهدف الهيئة العامة للثقافة، ممثلةً بقطاع الموسيقى، إلى تعزيز تعليم وممارسة الأشكال المختلفة من الموسيقى العربية والغربية والعالمية التقليدية؛ وذلك من خلال دعم وتطوير فن صناعة الموسيقى فى المملكة العربية السعودية.

كما يسعى قطاع الموسيقى بالهيئة العامة للثقافة إلى تطوير البنية التحتية لفن الموسيقى، وذلك من خلال دعم إنشاء قاعات الحفلات الموسيقية ومعهد الموسيقى، وإعداد الأطُر القانونية التى تنظم عمل صناعة الموسيقى فى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمواهب الموسيقية السعودية عن طريق توفير برامج التمويل.

وقال عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة والمشرف العام على الفرقة الموسيقار السعودى الدكتور عبد الرب إدريس: "جهزنا لحفل الغد عدة مقطوعات وطنية تراثية، لمدة نصف ساعة نسعى خلالها لتقديم من 5 إلى 7 لوحات غنائية، بنكهة جديدة للفرقة الموسيقية السعودية، لتقديم عمل يليق بمستوى المملكة".