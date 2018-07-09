عادل لبيب نافيا شائعة القبض عليه: "أنا وسط أحفادى..والأيام هتبين كل حاجة"

كتب محمد مجدى السيسى

نفى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، ما تردد من أنباء حول القبض عليه، مؤكداً أنه فى منزله الآن بمحافظة الإسكندرية، يعيش حياته بشكل طبيعى، وسط أسرته و أحفاده كأى مواطن مصرى، فضلاً عن انشغاله بالقراءة، والاطلاع على ما يجرى فى الشأن العام .

وأضاف "لبيب" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تلقى الكثير من الاتصالاتمن الخارج للإطمئنان عليه، مُعلقاً فى سؤاله عمن أثار تلك الشائعة، أن "الأيام هتبين كل حاجة"، موجهاً رسالة لمن أثار تلك الشائعة، : "اتقى ربنا ".

ورفض وزير التنمية المحلية الأسبق، الإجابة عن سؤال حول كون لديه حماس للعودة للعمل العام من عدمه، بقوله : " أنا مش حابب أتكلم فى الموضوع دا ".