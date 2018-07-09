طائرات استطلاع إسرائيلية تخترق أجواء مناطق الجنوب اللبنانى

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أعلنت قيادة الجيش اللبنانى أن طائرات استطلاع وطائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلى، قامت باختراق الأجواء اللبنانية من فوق بلدات (رميش والناقورة وكفر كلا)، ونفذت طيرانا دائريا فوق عدد من المناطق اللبنانية، خاصة مناطق الجنوب والبقاع الغربى ثم غادرت الأجواء.

وذكرت مديرية التوجيه بالجيش اللبنانى ـ فى بيان مساء اليوم ـ أن الخروقات الإسرائيلية تضمنت أيضا المياه الإقليمية اللبنانية، حيث أقدمت 3 زوارق حربية على ذلك من ناحية منطقة (رأس الناقورة(.

وأكد الجيش اللبنانى أنه سيتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.