ضبط 54 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة مكبرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 54 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، وتنفيذ 430 حكما قضائيا متنوعا.

كما أسفرت الحملة التى تم شنها بقطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وعدة مناطق أخرى بقطاع الشمال والغرب، والمنطقة الأثرية بالهرم، عن إزالة 670 مخالفة تعد وإشغال طريق، وضبط 75 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط عدد من البائعين لحيازتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 26 من الخيالة والجمالة والباعة الجائلين لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.