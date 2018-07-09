video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 54 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة مكبرة بالجيزة

الإثنين، 09 يوليه 2018 09:33 ص
ضبط 54 قضية مخدرات وسلاح نارى فى حملة مكبرة بالجيزة أسلحة نارية - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 54 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، وتنفيذ 430 حكما قضائيا متنوعا.

كما أسفرت الحملة التى تم شنها بقطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وعدة مناطق أخرى بقطاع الشمال والغرب، والمنطقة الأثرية بالهرم، عن إزالة 670 مخالفة تعد وإشغال طريق، وضبط 75 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط عدد من البائعين لحيازتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 26 من الخيالة والجمالة والباعة الجائلين لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 6142 حكما قضائيا بينها 3 هاربين من مؤبد فى حملة أمنية بالجيزة

أخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم

حملة امنية

اسلحة نارية

تنفيذ أحكام

أمن الجيزة




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة