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الإثنين، 09 يوليه 2018 12:14 م
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ضبط 10 طن أعلاف مجهولة المصدر خلال حملة تموينية فى البحيرة

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:38 ص
ضبط 10 طن أعلاف مجهولة المصدر خلال حملة تموينية فى البحيرة حملة تموينية - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "محمد .ا.ب" 41 سنة صاحب محل لبيع الأعلاف، لقيامه بحيازة وعرضه للبيع دقيق أعلاف مجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدره، وضبط بحوزته 10 طن دقيق أعلاف، وضبط "محمود .م.ع" 38 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية، لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنميه والإئتمان الزراعى، والمخصصه للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعية، والمحظور تداولها بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته طن أسمدة زراعية.
 
كما أسفرت الحملة، عن ضبط "محمد .ا.م" 44 سنة، صاحب مصنع حلوى بدون ترخيص، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضبط عدد 46760 قطعة مصاصة، وكمية 200 كيلو عسل جلوكوز، وضبط "ف .ا.ا" 43 سنة صاحبة مخبز بلدى مركز إيتاى البارود، لقيامها بتجميع دقيق بلدى مدعم، وضُبط بحوزتها 100 كيلو دقيق بلدى مدعم .
 
 

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