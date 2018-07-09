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ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر و31 قضية متنوعة فى حملة بالإسكندرية

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:20 ص
ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر و31 قضية متنوعة فى حملة بالإسكندرية مستحضرات تجميل - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير الأمن، حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط 31 قضية متنوعة.

 

 كما أسفرت الحملة عن ضبط م ك م 31 سنة المدير المسئول عن محل عطارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا " لحيازته وعرضه للبيع 896 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، تحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجارى العرض على النيابة.

 

كما تم ضبط ر وع 29 سنة بائع بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا " لحيازته وعرضه للبيع 150 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، تحرر المحضر جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.

 

وتم ضبط ا م م 28 سنة المدير المسئول عن مخزن بدائرة قسم شرطة مينا البصل لحيازته 1896 عبوة زيت محركات سيارات أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، تحرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل وجارى العرض على النيابة.

 

 وفى مجال ضبط السلع التموينية المدعمة، تم ضبط ع س ع 37 سنة المدير المسئول عن مخزن دقيق بدائرة قسم مينا البصل لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى وضبط 20 جوال رده ناعمة زنة الجوال 40 كجم مدون عليها بيانات تجارية وهمية لإيهام الجهات الرقابية أنها أجوالة ردة خشنة مخصصة كأعلاف مستفيدًا من فارق الأسعار، حيث أن الردة الناعمة مخصصة لإنتاج الخبز وتوزع على المخابز البلدية بأسعار مدعمة تحرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل وجارى العرض على النيابة.

 

وفى مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة، تم ضبط 2 قضية إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص، وفى مجال مخالفات المخابز والمطاحن، تم ضبط 4 مخالفات مخابز " 2 نقص وزن - 2 عدم تعليق لوحة بالمواعيد والأسعار "، وفى مجال سحب عينات من المطاحن

 

تم سحب 6 عينات "دقيق بلدى - قمح - رده ناعمة " لتحليلها بمعامل وزارة التموين، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، و تم ضبط 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وفى مجال عدم حمل شهادة صحية، وتم ضبط 8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.


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