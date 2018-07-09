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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:53 م
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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 450 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:29 م
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 450 مخالفة مرورية بكفر الشيخ اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة بمديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير الأمن من ضبط 5 أسلحة نارية "4 فرد خرطوش، و2 طبنجة"، و8 طلقات، و10 أسلحة بيضاء، كما ضبطت الحملة نصف كيلو حشيش، و100 جرام هيروين، و400 قرص مخدر بحوزة عاطلين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 50 حالة تعد، و220 حالة إشغالات بمدن محافظة كفر الشيخ، كما تمكنت حملة تموينية من تحرير 47 محضراً متنوعا، منها تحرير 3 محاضر تجميع أسطوانات غاز صغيرة مدعمة، و4 محاضر ذبح لحوم بلدية خارج المجزر الحكومى، و10 محاضر مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، و8 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و20 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر عرض لحوم مكشوفة للبيع.

وتم تحرير 450 مخالفة مرورية متنوعة، منها ضبط 8 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وضبط 4 من قائدي السيارات تحت تأثير المخدر.


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