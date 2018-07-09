صور.. نقيب فلاحى مطروح: سافرنا إيطاليا لتعلم الزراعة وتسويق منتجاتنا

كتب ــ مصطفى عبد التواب - تصوير أشرف فوزى

قال عبد المعطى السنوسى، نقيب فلاحى مطروح، إن الدعم الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى فتح فرص عمل فى المحافظة، مؤكدًا أن البرنامج الإنمائى للاتحاد الأوروبى قام بإرسال فلاحى مطروح إلى إيطاليا لتعلم زراعة وحصاد التين وكذلك تسويق المنتجات الزراعية الخاصة بهم.

وأضاف السنوسى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، أن المشروع عمل على تصليح وديان الرى، كما وفر للفلاحين شتلات جديدة وساعدهم فى تأسيس جمعية لتسوق منتجات المزارعين.

بدوره قال المهندس حسين السنانى، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، إن مشروع المؤشر الجغرافي، المنفذ بالتعاون بين وزارت الزراعة و الاستثمار والتعاون الدولى مع الاتحاد الأوروبي، يهدف لتطوير الانشطة الزراعية والحيوانية والرى بمحافظات مصر.

وأضاف السنانى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للمشروع المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، أن المشروع يعمل حاليا على الحفاظ على التين و العنب و الزيتون فى مطروح، من خلال حماية هذه المنتجات لتظل بنفس نكهتها التى تدخل بها الاسواق عبر قياس المؤشر الجغرافى لها بما يحافظ استمراريتها و استمرار تميزها تسوقيًا.

و أوضح السنانى أن البرنامج يعمل على تدريب العاملين فى القطاع الزراعى على استخدام المؤشر الجغرافى للحفاظ على المنتجات الزراعية وهو ما تم من خلاا جولة دراسية بالمغرب و ورشة عمل على مدار اليومين السابقين.

ويناقش المؤتمر "المجالات الرئيسية للعمل من أجل التنمية الجيدة للمؤشرات الجغرافية بمصر" والذى تنفذه الوكالة الايطالية للتعاون التنموى التابعة للسفارة الايطالية بالقاهرة ويتم تمويله من الاتجاد الاوروبى بمبلغ 22 مليون يورو بالتعاون مع وزارات الزراعة والرى و الاستثمار والتعاون الدولى و التنمية المحلية.























































































