صور..قناصة تنتشر أعلى المجمع الرئاسى التركى قبل وصول أردوغان

كتب- هاشم الفخرانى

قبل أقل من ساعة من أداء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليمين أمام البرلمان التركى ، وإقامة احتفالا بالمجمع الرئاسى بالعاصمة أنقرة، انتشرت عناصر من القوات الخاصة التركية بالمجمع الرئاسى .



الشرطة التركية

والتقط التلفزيون الرسمى التركى صورا لانتشار القناصة أعلى مبانى القصر الرئاسى الذى يعد من أكثر الأماكن المحصنة فى الدولة التركية، كما حلقت مروحيات من نوع أباتشى فى سماء القصر الرئاسى لتأمين "أردوغان".



قناص تركى

وتحولت العاصمة التركية "أنقرة" إلى ثكنة عسكرية قبل ساعات من أداء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية كرئيسا للبلاد.



المجمع الرئاسى التركى

وانتشر حوالى 10 آلاف شرطى لتأمين العاصمة أثناء حفل التنصيب، بينهم قوات خاصة وعناصر لشعبتى الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وقوات مكافحة الشغب، ومتخصصين فى إبطال مفعول المتفجرات، وعناصر شرطة المرور.



قناص تركى

وأشارت مصادر لصحيفة "زمان" التركية المعارضة، إلى أن مديرية الأمن العامة، نشرت قناصين على أسطح مقرات ومواقع حساسة فى أنقرة، مدعومة بغطاء جوى من قبل مروحيات شرطة، فضلا عن فرق الهجوم المضادة التى ستتولى حماية الضيوف، مع نشر كلاب بوليسية فى نقاط التفتيش الأمنية.