صور .. "شوى الفراخ وكتابة أسماء المحبين" هواية مصطافى شواطىء بلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع" بكفر الشيخ، قيام الأطفال على شاطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم، ببناء عدد من المبانى باستخدام الرمال من بينها مسجد وإخطبوط وقلعة كبيرة، وذلك خلال قضاء اليوم على الشواطىء.

فى الوقت نفس رصدت "اليوم السابع"، قيام بعض الفتيات بكتابة أسماء شخصيات لهم مكانة خاصة فى قلوبهم على رمال الشاطىء، بالإضافة لقيام بعض الأسر بشوى اللحوم والفراخ على الشاطىء وذلك لقلة تكلفتها مقارنة بأسعار هذه الأكلات من المطاعم.

وأصبح الخروج للشواطئ والمنتزهات متعة محدودى الدخل من المواطنين خلال الآونة الأخيرة فى مختلف المحافظات، خاصة المحافظات التى تتمتع بشواطىء مثل الإسكندرية وكفر الشيخ والتى أصبحت "فسحة" الغلابة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى دفع فيه ارتفاع درجات الحرارة المواطنين للخروج بكثافة إلى الشواطىء والمنتزهات لقضاء اليوم كاملا بداية من الصباح وحتى غروب الشمس.

ويعتبر مصيف بلطيم من أشهر المصايف ووجهة محدودى الدخل سواء من محافظات الجمهورية بوجه عام أو محافظات الدلتا بوجه خاص، وذلك بسبب انخفاض الأسعار مقارنة بالشواطئ الأخرى .

يذكر أن محافظة كفر الشيخ قامت بتشغيل 4 أتوبيسات نقل عام، ضمن مشروع النقل الجماعى بكفر الشيخ، من المصيف لبلطيم وقرية الشيخ مبارك، لمواجهة زيادة أعداد الركاب والمواطنين، وعدم كفاية وسائل النقل.



1- أطفال من محافظة المنوفية يرسمون إخطبوطا على شاطئ النرجس بمصيف بلطيم



2- استغلال هواية الرسم على شاطئ البحر بمصيف بلطيم



3- حفر الحفر بمصيف بلطيم واستغلالها فى اللعب



4- الاستمتاع بدفن الجسد فى الرمال بجوار شاطئ البحر



5- ممارسة هواية شوى المأكولات للأسرة وعمل الشاي



6- سعادة الأطفال باللعب فى الرمال