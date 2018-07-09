صور..شكرى يؤكد عمق العلاقات المصرية الصينية وتطلع مصر لتطويرها بكافة المجالات

كتب : أحمد جمعة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين، "وانج تشي شان" نائب الرئيس الصينى، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى الصين، والتى يعقبها مشاركته فى الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربى الصينى يوم غد الثلاثاء.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالإشادة بتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والصين وارتقائها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، مؤكدا على تقدير مصر لتلك العلاقات التى تتميز بقدر كبير من الخصوصية، وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، حيث قام رئيس الجمهورية بتلبية دعوة الرئيس الصينى لزيارة بلاده 4 مرات فى مناسبات مختلفة.

وأوضح أبوزيد أن نائب الرئيس الصينى، أعرب عن تهانيه بإجراء الانتخابات الرئاسية فى مصر بنجاح وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى نجاح مصر فى تحقيق الاستقرار وحرص الصين على دعم الجهود المصرية لتحقيق التنمية.

كما أكد نائب الرئيس الصينى على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديره لمكانة مصر باعتبارها من أوائل الدول التى اعترفت بالصين الشعبية، موضحا أنه رغم تفاقم التحديات الدولية إلا أنها لم تشهد أبدا أية عثرات، مشيرا إلى أن العلاقة القوية بين الرئيسين والمصالح المشتركة وتطابق المواقف بين البلدين مثلت مقومات رئيسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكرى أشار إلى الدور الهام الذى تلعبه الشركات الصينية فى جهود التنمية المصرية، خاصة فى المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطات توليد الطاقة ومشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والتعاون فى تطوير شبكات الصرف الصحى بالقرى المصرية وغيرها من المشروعات التى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن الوزير شكرى أكد للجانب الصينى على أن كافة الاستثمارات الصينية والمشروعات القائمة فى مصر تحظى برعاية كاملة وتذليل لكافة العقبات التى قد تواجهها، مشيرا إلى تطلع الحكومة المصرية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين مثل التعاون الثلاثى فى أفريقيا، واتخاذ المزيد من الخطوات لتشجيع الصادرات المصرية إلى الصين وتسهيل إجراءات نفاذها إلى السوق المحلى الصيني على ضوء تميز العديد من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الصينية إلى مصر، والتى شهدت مؤخرا زيادة ملحوظة.

ومن جانبه، أشار نائب الرئيس الصينى أيضا إلى تعدد مجالات التعاون بين الجانبين فى إطار مبادرة "الحزام والطريق"، فضلا عن التنسيق بين البلدين فى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار أبوزيد، إلى أن نائب الرئيس الصينى أكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد عدة لقاءات بين رئيسى البلدين فى مناسبات مختلفة، وأن هذه الفعاليات تمثل فرصة طيبة نحو المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أشاد الوزير شكرى بالتعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب، وتناول اللقاء تطورات مفاوضات سد النهضة، وجهود إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، فضلا عن الأوضاع فى كل من ليبيا واليمن وسوريا.

وفى نهاية اللقاء، أكد نائب الرئيس الصينى على اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها العربية والأفريقية وأن مصر تمثل القاطرة فى العالمين العربى والأفريقى، ومن هذا المنطلق فإن الصين تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وفي إطار المنظمات الدولية متعددة الأطراف بين البلدين.