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الإثنين، 09 يوليه 2018 07:39 م
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صور.. حفل تعميد الأمير لويس فى غياب ملكة بريطانيا

الإثنين، 09 يوليه 2018 06:24 م
صور.. حفل تعميد الأمير لويس فى غياب ملكة بريطانيا حفل تعميد الأمير البريطانى لويس
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
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وصل الأمير وليام، وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، اليوم الاثنين، إلى كنيسة ذا شابل رويال بقصر سانت جيمس، فى وسط لندن، وبرفقتهما أبنائهم الثلاثة الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس، حيث تشارك الأسرة فى حفل تعميد المولود الجديد بالعائلة المالكة البريطانية "الأمير لويس"، ابن دوق ودوقة كامبريدج.

حفل تعميد الأمير البريطانى لويس
حفل تعميد الأمير البريطانى لويس

 

ويشارك فى حفل تعميد الأمير لويس، الابن الثالث للأمير وليام، وزوجته كيت، الأمير هارى، وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، فيما تتغيب الملكة إليزابيث الثانية عن حفل تعميد أصغر أحفادها، فيما ستتم المراسم بحضور أسقف كانتربرى، ولويس، المولود فى 23 أبريل، هو الخامس فى ترتيب ولاية العرش، وسيجرى تعميده فى كنيسة ذا شابل رويال بقصر سانت جيمس، فى وسط لندن، وقال قصر كنسينجتون، إن الملكة وزوجها الأمير فيليب، لن يكونا من بين الحاضرين.

فيما قال مصدر ملكى، إنه جرى الاتفاق - فى وقت سابق - على عدم حضور الملكة (92 عاما) المناسبة العائلية الصغيرة، وإن غيابها ليس بسبب أى أمور صحية، وغابت إليزابيث أقدم ملوك العالم وأطولهم بقاء على العرش عن قداس خاص الشهر الماضى بسبب "الطقس"، لكنها اشتركت فى عدد من المناسبات العامة بعد ذلك، ومن المنتظر عودة الملكة إلى لندن، اليوم الاثنين، قبل جدول مزدحم بالأعمال من بينها اجتماع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الجمعة، فى قلعة وندسور.

الأميرة كيت تحمل طفلها الأمير لويس قبل حفل التعميد
الأميرة كيت تحمل طفلها الأمير لويس قبل حفل التعميد

 

الأمير لويس قبل حفل تعميده
الأمير لويس قبل حفل تعميده

 

الأميرة كيت تبتسم لطفلها الأمير لويس قبل حفل تعميده
الأميرة كيت تبتسم لطفلها الأمير لويس قبل حفل تعميده

 

فرحة عارمة للأميرة كيت بحفل تعميد ابنها الأمير لويس
فرحة عارمة للأميرة كيت بحفل تعميد ابنها الأمير لويس

 


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