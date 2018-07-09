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الإثنين، 09 يوليه 2018 04:18 م
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صور.. تلاميذ الهند يتضامنون مع أطفال الكهف بتايلاند على طريقتهم الخاصة

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:21 م
صور.. تلاميذ الهند يتضامنون مع أطفال الكهف بتايلاند على طريقتهم الخاصة تلاميذ الهند
أ ف ب
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أعرف تلاميذ المدارس فى الهند، عن تضامنهم مع "أطفال الكهف" فى تايلاند، فى الوقت الذى تواصل فيه السلطات التايلاندية جهودها فريق لكرة القدم بتايلاند.

ورفع تلاميذ المدارس الهندية فى منطقة أحمد أباد، لافتات تؤكد تضامنهم مع الفريق، وذلك بحسب صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

 وفى وقت سابق، قال توساثيب بونثونج رئيس إدارة الصحة فى تشيانج راى، أحد أفراد فريق الإنقاذ لوسائل الإعلام أمس "أخرجنا اثنين. هما الآن فى مستشفى ميدانى قرب الكهف... نجرى لهما فحصا طبيا. لم يتم نقلهما لمستشفى تشيانج راى بعد". وبعد هذه التصريحات خرج اثنين آخرين.  

 

أطفال الهند
أطفال الهند

 

تضامن تلاميذ الهند مع أطفال الكهف
تضامن تلاميذ الهند مع أطفال الكهف

 

تلاميذ الهند يتضامنون مع أطفال الكهف بتايلاند على طريقتهم الخاصة
تلاميذ الهند يتضامنون مع أطفال الكهف بتايلاند على طريقتهم الخاصة

 

لافتات تضامنية مع أطفال الكهف
لافتات تضامنية مع أطفال الكهف

 

 


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