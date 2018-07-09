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الإثنين، 09 يوليه 2018 12:52 م
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صور..تايلاند تواصل إنقاذ "أطفال الكهف" بعد إخراج 4 أشخاص

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:34 ص
صور..تايلاند تواصل إنقاذ "أطفال الكهف" بعد إخراج 4 أشخاص تايلاند تواصل إنقاذ "أطفال الكهف"
كتب محمد سعودى – تصوير (أ ف ب ورويترز)
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تواصل السلطات التايلاندية جهودها لإنقاذ "أطفال الكهف" فى منطقة ماى ساى بمحافظة شيانج بتايلاند، اليوم الاثنين، بعد نجاحها فى إنقاذ 4 أطفال من فريق كرة القدم.

وبعد مرور 15 يوما من محاصرة 12 صبيًا فى فريق لكرة القدم بتايلاند ومدربهم، بدأت السلطات فى عمليات إنقاذهم، أمس الأحد، فى سباق مع الزمن، خاصة أن هناك توقعات بهطول الأمطار.

وقال توساثيب بونثونج رئيس إدارة الصحة فى تشيانج راى، أحد أفراد فريق الإنقاذ لوسائل الإعلام أمس "أخرجنا اثنين. هما الآن فى مستشفى ميدانى قرب الكهف... نجرى لهما فحصا طبيا. لم يتم نقلهما لمستشفى تشيانج راى بعد". وبعد هذه التصريحات خرج اثنين آخرين. وشوهدت طائرات هليكوبتر فى حالة تأهب، اليوم الاثنين، قرب كهف تايلاند.

استمرار عملية إنقاذ أطفال الكهف
استمرار عملية إنقاذ أطفال الكهف

 

محيط كهف تايلاند
محيط كهف تايلاند

 

مؤتمر صحفي لرئيس فرق الإنقاذ فى تايلاند
مؤتمر صحفي لرئيس فرق الإنقاذ فى تايلاند

 

فرق الإنقاذ
فرق الإنقاذ

 

طائرة قرب كهف تايلاند
طائرة قرب كهف تايلاند

 

تأمين محيط كهف تايلاند
تأمين محيط كهف تايلاند

 

جانب من محيط كهف تايلاند
جانب من محيط كهف تايلاند

 

تايلاند تواصل إنقاذ أطفال الكهف بعد إخراج 4 أشخاص
تايلاند تواصل إنقاذ أطفال الكهف بعد إخراج 4 أشخاص

 

 

 

 


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