صور.. بعد إخراج 4.. 1000 شخص يسابقون الزمن لإنقاذ أطفال الكهف

أكثر من 1000 شخص من جميع دول العالم، أبرزها أمريكا وبريطانيا وغيرهم، يسابقون الزمن فى لإنقاذ أطفال الكهف الذين خرجوا مع مدربهم لاستكشاف كهوف إحدى غابات تايلاند وفجأة لم يظهر لهم أثر وسط الغابة، بعد أن نجحوا فى إنقاذ 4 أطفال حتى الآن .

كما تم إمداد الصبية بمواد إغاثية لحين إنقاذهم.هؤلاء الأطفال، حيث بذلت الكثير من المجهودات، كان من بينها، مدِّ خط أسطوانات أوكسجين بطول خمسة كيلومترات داخل الكهف، استعدادًا لانتشال المجموعة المحاصَرة، بجانب سبل أخرى لإخراج المجموعة من الكهف قبل هطول أمطار غزيرة أخرى وقتذاك.

ولقى غواص سابق فى البحرية التايلاندية مصرعه بعد أن فقد الوعى خلال محاولة إنقاذ الأطفال العالقين، يدعى سامارن بونان، حسبما أشار قائد وحدة القوات البحرية الخاصة، إلى أن أحد أفراد الوحدة ويدعى سامارن بونان وعمره 38 عامًا توفى أثناء عمله تحت الماء المتجمع داخل الكهف.

ونشرت وسائل إعلام خرائط توضح طريقة عمل فرق الإنقاذ التايلاندية فى إخراج الأطفال، حيث شاركت كلا من الصين وبريطانيا وأستراليا، من خلال فرق إنقاذ، وغواصين، كان من بينهم غواصين بريطانيين استطاعا الكشف عن حياة الأفراد وطمأنة أهاليهم.

وتوالت مجهودات رجال الإنقاذ فى انتشال الأطفال من داخل كهف العالقين فى تايلاند، منذ 14 يوما، فيما أصرت السلطات على مواصلة خيار إجلاء الأطفال، حيث تمكنوا أمس الأحد، من إنقاذ 4 أطفال فقط من داخل الكهف.

وكان الحوار الأول بين الصبية وبين رجال الإنقاذ رسالة طمأنة لهم، فسأل أحد أفراد فريق الإنقاذ "كم عددكم هناك؟

فأجابوا: 13".

وتابع قائلا "أنتم هنا منذ 10 أيام أنتم أقوياء جدا".

فى حين أجاب أحد الصبية قائلاً: "شكرا لكم".

ورداً على سؤال صبى آخر، حول موعد خروجهم، قال فريق الإنقاذ "ليس اليوم. عليكم أن تغوصوا".

وكشف تقرير لقناة العربية، أن التايلانديين الذين تابعوا كل تطورات قصة اختفاء الأطفال المروعة تلقوا نبأ نجاتهم بفرح شديد خاصة بعد أن أقام أقاربهم فى خيام بالقرب من الكهف منتظرين إنقاذ أطفالهم وخروجوهم سالمين.

وكان قائد فرقة الإنقاذ قال السبت إن السلطات فى صراع مع المياه والزمن لكنهم يترقبون الفرصة المثلى لإخراج المجموعة المحاصرة قبل أن تنهمر أمطار غزيرة متوقعة.

وأضاف الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة هى أفضل وأكثر وقت مثالى لعملية الإنقاذ"، وتابع "الوضع الراهن، فى ضوء مستويات الهواء والماء وصحة الفتية، هو الأفضل حتى الآن"، واستكمل "لا نزال فى صراع مع المياه والزمن، قائلا إن تحديد المكان، كان مجرد انتصار بسيط لكن هذا لا يعنى أن الحرب انتهت حتى نكسب ثلاث معارك: تحديد المكان والإنقاذ والعودة للمنزل".

وجاءت الرسالة المفعمة بالأمل بعد يوم من وفاة غواص تايلاندى فى تحول مقبض للمحنة التى بدأت قبل أسبوعين بالاحتفال بعيد ميلاد أحد الفتية المحاصرين فى شبكة كهوف تام لوانج فى إقليم تشيانج راى بشمال البلاد.

وبدأ فريق يضم وحدة القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية والشرطة ومتطوعين العمل دون هوادة لتجفيف الكهف منذ تحديد مكان المجموعة يوم الإثنين الماضى