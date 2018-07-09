صور..أمير الكويت ورئيس الصين يشهدان توقيع 7 اتفاقيات للتعاون فى مختلف المجالات

بكين (أ ش أ)

شهد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الصينى شى جين بينج، فى قصر الشعب بالعاصمة الصينية (بكين) اليوم الاثنين، مراسم التوقيع على سبع اتفاقيات للتعاون بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات : مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية للتعاون بين البلدين، وقعها عن الجانب الكويتى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وعن الجانب الصينى، مستشار الدولة ووزير الخارجية وانج يي، وأخرى للتعاون الثنائى بين البلدين، وقعها عن الجانب الكويتى : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وعن الجانب الصينى : نائب رئيس لجنة التنمية والاصلاح تشانج يونج، ومذكرة تفاهم فى مجال التجارة "الالكترونية"، وقعها عن الجانب الكويتى : وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان، وعن الجانب الصينى : ممثل التجارة الدولية، ونائب وزير التجارة فو بوينج.

كما تم توقيع "بروتوكول" تعاون فى مجال الصناعة الدفاعية بين وزارة الدفاع الكويتية، وهيئة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطنى بالصين، وقعها عن الجانب الكويتى : نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وعن الجانب الصينى : رئيس الهيئة جان كو جيان، واتفاقية تعاون بين مؤسسة البترول الكويتية، والمؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات والائتمان، وقعها عن الجانب الكويتى : الرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، وعن الجانب الصينى رئيس المؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات والائتمان وانج تينجكي، واتفاقية أخرى للتعاون فى مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للكويت، والمجلس الصينى لترويج التجارة الدولية للصين، وقعها عن الجانب الكويتى : مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، وعن الجانب الصينى : رئيس المجلس الصينى لترويج التجارة الدولية جيانج زينجوى.

كما شهد أمير الكويت والرئيس الصينى، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، وشركة هاواوى للتكنولوجيا، بشأن تطبيق "المدن الذكية" لمشروع مدينة الحرير وبوبيان، وقعها عن الجانب الكويتى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، سالم مثيب الاذينة، وعن الجانب الصينى رئيس هاواوى للتكنولوجيا اليانج هوا.

وكان أمير الكويت قد وصل إلى العاصمة الصينية (بكين) أمس الأول /السبت/ على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، فى زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.



الرئيس الصينى يصافح أمير الكويت



أمير الكويت والرئيس الصيني



أمير الكويت



جانب من مباحثات بين الكويت والصين



مباحثات بين الكويت والصين