صحيفة تركية: العثور على صورة "داوود أوغلو" ملقاة بسلة قمامة البرلمان التركى

كتب- هاشم الفخرانى

قالت صحيفة "زمان" التركية، إنه تم العثور على صورة أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركى السابق فى سلة قمامة البرلمان التركى.

وأضافت الصحيفة أنه بينما كان النواب الذين فازوا بالبرلمان فى دورته 27 يؤدون اليمين، بحضور رجب طيب أردوغان، انتشرت صور فى مواقع التواصل الاجتماعى تظهر صورة لرئيس الوزراء فى سلة المهملات بالبرلمان.

وجاء فيما نشر المستخدم فيديل أوكان فى صفحته بموقع تويتر لقطة تظهر أن صورة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو قد ألقيت فى سلة المهملات.

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يرشح أحمد داوود أوغلو لخوض انتخابات 24 يونيو المنصرم، حيث شغل أحمد داوود أوغلو منصب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء في فترة بين 2014 و2016.