video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة: أعداد شرطة تأمين زيارة ترامب لبريطانيا تفوق قوات إنهاء "شغب" 2011

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:10 م
صحيفة: أعداد شرطة تأمين زيارة ترامب لبريطانيا تفوق قوات إنهاء "شغب" 2011 تيريزا ماى ودونالد ترامب فى البيت الأبيض
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
اهتمت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بتسليط الضوء على زيارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، وقالت إن الشرطة تخطط لتعبئة أكبر عدد من رجال الشرطة عرفته البلاد منذ أعمال الشغب عام 2011، حيث يستعد الآلاف من الناس فى المملكة المتحدة للاحتجاج ضد وصول دونالد ترامب فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى. 
 
وسيتحرك آلاف الضباط فى أنحاء البلاد لاحتواء المظاهرات ضد الرئيس الأمريكى، الذى سيصل يوم الخميس، وسيزور لندن ووندسور واسكتلندا خلال الرحلة التى تستغرق يومين.
 
وقال أحد كبار الضباط، إن الموارد التى تم طلبها مشابهة لتلك التى يمكن طلبها "إذا كانت لندن تحترق". 
 
وأضافت الصحيفة، أن ضباط الأسلحة النارية ووحدات مكافحة الإرهاب المسلحة وضباط الأمن العام ومدربى الكلاب سيشاركون فى تأمين الزيارة. 
 
وقال رؤساء الشرطة، إن الأعداد الأولية التى طلبها مركز التنسيق الوطنى للشرطة مرتفعة للغاية حتى أنهم حاولوا تقليلها.
 
وأعرب العديد من كبار الضباط عن قلقهم لصحيفة الجارديان حيال تأثير إرسال أفراد لحماية ترامب على تأمين مناطقهم. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الإندبندنت": زيارة ترامب للندن تضع عبئا إضافيا على قوات الشرطة البريطانية

تيريزا ماى: المحادثات مع ترامب تتركز على التحالف الأطلسى والأمن والدفاع

لندن

اخبار العالم

ترامب

رجال الشرطة البريطانية

زيارة ترامب لبريطانيا




لا تفوتك
النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة