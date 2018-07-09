صحيفة: أعداد شرطة تأمين زيارة ترامب لبريطانيا تفوق قوات إنهاء "شغب" 2011

كتبت رباب فتحى

اهتمت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بتسليط الضوء على زيارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، وقالت إن الشرطة تخطط لتعبئة أكبر عدد من رجال الشرطة عرفته البلاد منذ أعمال الشغب عام 2011، حيث يستعد الآلاف من الناس فى المملكة المتحدة للاحتجاج ضد وصول دونالد ترامب فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى.

وسيتحرك آلاف الضباط فى أنحاء البلاد لاحتواء المظاهرات ضد الرئيس الأمريكى، الذى سيصل يوم الخميس، وسيزور لندن ووندسور واسكتلندا خلال الرحلة التى تستغرق يومين.

وقال أحد كبار الضباط، إن الموارد التى تم طلبها مشابهة لتلك التى يمكن طلبها "إذا كانت لندن تحترق".

وأضافت الصحيفة، أن ضباط الأسلحة النارية ووحدات مكافحة الإرهاب المسلحة وضباط الأمن العام ومدربى الكلاب سيشاركون فى تأمين الزيارة.

وقال رؤساء الشرطة، إن الأعداد الأولية التى طلبها مركز التنسيق الوطنى للشرطة مرتفعة للغاية حتى أنهم حاولوا تقليلها.

وأعرب العديد من كبار الضباط عن قلقهم لصحيفة الجارديان حيال تأثير إرسال أفراد لحماية ترامب على تأمين مناطقهم.