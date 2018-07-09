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الإثنين، 09 يوليه 2018 04:39 م
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صائب عريقات يطلع عددا من المسئولين الدوليين على آخر المستجدات

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:10 م
صائب عريقات يطلع عددا من المسئولين الدوليين على آخر المستجدات صائب عريقات
رام الله (أ ش أ)
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أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، رئيس حزب اليسار الأوروبى جريجير جايسى، وعضو البرلمان الألمانى نيكولاس لوبيل كل على حدة على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية، بما فى ذلك موقف دولة فلسطين الثابت والرافض للإملاءات والمخططات الامريكية الهادفة لإسقاط حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطينى التاريخية المكفولة فى القانون والشرعية الدولية.

واستعرض عريقات - وفق بيان صدر اليوم- تداعيات قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل مقر السفارة إلى القدس ومخالفة ذلك بشكل صارخ للقوانين والمرجعيات الدولية.

وطالب بضرورة توحيد العمل السياسى الدولى، من أجل الضغط على دولة الاحتلال فى ظل الانتهاكات الخطيرة التى تمارسها إسرائيل بحق شعبنا وأرضنا، وفى ضوء هجمتها المدروسة والمتواصلة التى تستهدف الوجود الفلسطينى وتعمل بشكل ممنهج على اقتلاع وتشريد السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنين بدلا عنهم، مركزا على سياسة الاستيطان والتهجير القسرى بحق أهلنا البدو القاطنين فى الخان الأحمر وأبو النوار شرقى القدس اضافة إلى التجمعات البدوية الفلسطينية الأخرى.

وأكد عريقات خلال اللقاءات ضرورة الاسراع فى إيجاد آليات لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا ودعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام، والاعتراف بدولة فلسطين.

من جهته، أدان جريجير عمليات العنف الإسرائيلية وقتل المدنيين العزل فى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه شهد واقع الفصل العنصرى الذى تنتهجه إسرائيل وكيف تحمى حقوق مواطنيها وتسلب حقوق الفلسطينيين.

وطالب الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا وفرنسا بالاعتراف الفورى بدولة فلسطين.

 


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منظمه التحرير الفلسطينيه

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