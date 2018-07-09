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شرطة فلوريدا تتمكن من القبض على تمساح متهم بقتل كلبين

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:43 م
شرطة فلوريدا تتمكن من القبض على تمساح متهم بقتل كلبين تمساح - أرشيفية
أ ش أ
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تمكنت الشرطة فى فلوريدا من الإمساك بتمساح يبلغ طوله 13 قدمًا متهّم بقتل اثنين من الكلاب من فصيلة جيرمن شيبرد على شاطئ خليج فلوريدا.

وتمّ سحب التمساح العملاق من المياه باستخدام رافعة، بعد ذلك تولى صيادٌ محترف أمر التمساح، حسب بيان مختصر نشره قسم شرطة مقاطعة ساراسوتا فى فلوريدا على صفحته على فيسبوك.


وأفاد بيان الشرطة بأن هذا التمساح قد يكون الأضخم الذى تعاملت معه على مدار العشرين عاما الماضية. حسبما ذكرت صحيفة (الديلى ميل) البريطانية.


ويُعتقد أن التمساح مسؤول عن مهاجمة كلبين من فصيلة جيرمن شيبرد الأشهر فى العالم يوم الأول من يوليو الجارى على شاطئ الخليج حيث يعانى أحد الكلبين، ريو (6 سنوات)، جروحًا قاتلة، بينما الكلبة الأخرى، لوسى (5 سنوات)، فى عداد المفقودين.

ويقول أصحاب مالكى الكلبين إنهما (ريو ولوسي) كانا كأفراد عائلاتهم.

وبحسب قوانين ولاية فلوريدا، فإن التمساح المقبوض عليه سيواجه التدمير ويتم استخدام لحمه وجلده.


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