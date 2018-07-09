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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:34 م
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شاهد فى دقيقة.. تفاصيل خطة قطر لتجميل وجهها أمام العالم

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. تفاصيل خطة قطر لتجميل وجهها أمام العالم تميم
إعداد ــ محسن أبو النور
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فى أعقاب المقاطعة العربية لقطر على خلفية سلوكها الداعم للإرهاب، لجأت الدوحة إلى اعتماد خطة لتجميل وجهها أمام العالم، نتعرف على تفاصيل تلك الخطة التى كشفتها رويترز من خلال الأسطر التالية:

1ـ أنفقت قطر نحو 24 مليون دولار لحشد التأييد فى دوائر صنع القرار بواشنطن.

2ـ استهدفت الوصول إلى أشخاص مقربين من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

3ـ  دفعت لـ"جوى اللحام"، المستشار السياسى الأمريكى، 1.45 مليون دولار لدعمها بالكونجرس.

- استقطبت عمدة نيويورك السابق رودى جوليانى قبل تعيينه محاميا لترامب.

5- وظفت مورتون كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية، للضغط على واشنطن.

6- أزالت أفلاما وثائقية تنتقد إسرائيل من قناة الجزيرة استرضاء لمورتون كلاين.

7- اشترت 6 طائرات بوينج بقيمة 2.16 مليار دولار، لاسترضاء واشنطن.


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