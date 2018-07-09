س و ج.. كل شىء عن مد خط الغاز بين مصر وقبرص

كتب أحمد أبو حجر

تسعى وزارة البترول إلى الانتهاء من مد خط الغاز البحرى الناقل للغاز القبرصى للقاهرة خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى الطرفان إلى تسريع الاتفاق المبدئى بشأن نقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى واستقباله فى الشبكة القومية المصرية للغاز الطبيعى أو إعادة التصدير من خلال تسهيلات مصانع الإسالة القائمة بمصر.

ما هى آخر تطورات مد خط غاز بين مصر وقبرص؟

وبحسب تصريحات صحفية للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية فإن أن هناك مناقشات حاليا تتم مع قبرص والاتحاد الاوربى لربط حقل افروديت بالشبكة المصرية وخلال الشهور القليلة القادمة سنصل إلى اتفاق وقال إننا بالفعل اتفقنا مع قبرص على تخصيص انتاج الحقل لمصر وقال إننا نتوقع تحقيق تقدم كبير خلال الشهور المقبلة.

كم يتكلف إنشاء الخط؟

تمتلك القاهرة بنية تحتية ضخمة جدا للاستفادة من الغاز الطبيعى يأتى على رأسها محطتا إسالة الغاز فى دمياط وإدكو، بالإضافة إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية التى يمكنها استيعاب الإنتاج القادم من المياه الاقتصادية القبرصية، تتراوح تكلفة مد خط الأنابيب البحرى من قبرص إلى مصر ما بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار، تتحملها الشركات التى تدير حقل أفروديت القبرصى.

متى يبدأ ضخ الغاز من قبرص؟

شهدت الفترة الأخيرة العديد من المناقشات والتشاور بين وزيرا البترول المصرى والطاقة القبرصى بشأن موقف تنمية حقل أفروديت القبرصى وربط إنتاجه من الغاز بالبنية التحتية ومصانع إسالة الغاز وتصديره فى مصر، وتقدر احتياطياته بما بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة.

كيف تحقق مصر الاستفادة من الغاز القبرصى؟

بين قبرص ومصر اتفاقا على تخصيص جزء من الغاز القبرصى للوفاء باحتياجات السوق المحلى بمصر وتصدير الجزء الآخر إلى الأسواق الأوروبية بعد إسالته فى مصانع الغاز بمصر، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر الطموحة على المدى المتوسط للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة.

من يستفيد من مد خط الغاز القبرصى إلى مصر؟

تأتى مصر على رأس المستفيدين من نقل الغاز القبرصى إلى فهى إلى جانب الوفاء باحتياجات السوق المحلى من الغاز القبرصى، فإنها ستستفيد من تشغيل محطات الإسالة المتوقفة منذ فترة بسبب نقص إمدادات الغاز الذى حول مصر من دولة مصدرة لدولة مستوردة له منذ 2012، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات البتروكيماويات التى تعتمد على الغاز الطبيعى.

بالإضافة إلى مصر فإن قبرص هى أيضا أحد المستفيدين من خلال تسويق وتصدير غازها وخاصة انها من الأسواق الصغيرة فى استهلاك الغاز.

ويظهر أيضا الاتحاد الأوروبى الذى سيستطيع من خلال إمدادات الغاز المصدرة له عن طريق التسهيلات المصرية أن يؤمن إمدادات الغاز لدول الاتحاد الأوروبى بالكامل، وتقليل الاعتماد على الواردات الروسية.

كم يبلغ إنتاج مصر من الغاز حاليا؟

يبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 6.750 مليار قدم قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى خلال شهر أغسطس المقبل.