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الإثنين، 09 يوليه 2018 12:12 م
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"سنتامين": 92.8 ألف أوقية ذهب إجمالى إنتاج منجم السكرى بالربع الثانى من 2018

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:11 ص
"سنتامين": 92.8 ألف أوقية ذهب إجمالى إنتاج منجم السكرى بالربع الثانى من 2018 منجم السكرى - صورة ارشيفية
كتب – أحمد أبوحجر
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أعلنت شركة سنتامين الأسترالية، المشغلة لمنجم ذهب السكرى، المؤشرات الأولية لإنتاج الذهب من المنجم.
 

وأوضحت المؤشرات، انخفاض نحو 25% ليصل إلى 92.8 ألف أوقية خلال الربع الثانى من العام الجارى، بالمقارنة مع  124.6 ألف أوقية خلال نفس الفترة من عام 2017، على الرغم من أن الشركة قد قامت بتكسير ما يقرب من18.415 مليون طن صخر مقارنة ب 17.793 من الربع الثانى فى عام 2017.

وقالت شركة سنتامين، فى تقرير نشرته على موقعها الالكترونى، صباح اليوم الاثنين، لإعلان نتائج أعمال خلال الربع الثانى من عام 2018 الفترة من بداية شهر أبريل حتى نهاية شهر يونيو، أن ذلك يأتى بسبب انخفاض جودة الطبقات الحاملة للذهب، متوقعة ارتفاع إنتاج الذهب من منجم السكرى خلال النصف الثانى من العام الحالى، مدفوعا بالتحسينات المستمرة فى موقع الحفر.

وقال بيان الشركة أنها ستحافظ على معدلات الإنتاج المتوقعة لكامل عام 2018 عند مستوى يتراوح ما بين 505 - 515 ألف أوقية، حيث أكدت الشركة على أن مصنع التجهيز ينجز وفقا للتوقعات على الرغم من انخفاض درجة التغذية

من جانبه قال أندو بردى الرئيس التنفيذى لشركة سنتامين، أن الشركة واجهت العديد من التحديات خلال شهر مايو، لكن الأمور تحسنت خلال شهر يونيو، حيث بدأ العمل فى الوصول إلى الطبقات المحسنة الحاملة للخام.

 


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منجم السكرى

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