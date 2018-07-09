سلطنة عمان ونيوزلندا توقعان على مذكرة للتعاون فى المجال السياحى

أ ش أ

وقعت سلطنة عمان ونيوزلندا، اليوم الاثنين، بمبنى ديوان عام وزارة السياحة العمانية على اتفاقية تعاون فى المجال السياحى بين حكومتى البلدين، ووقع المذكرة من الجانب العمانى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - وكيلة وزارة السياحة ميثاء بنت سيف المحروقية، وعن الجانب النيوزلندى السفير النيوزلندى المعتمد غير المقيم لدى السلطنة جيمس مونرو.

وتهدف مذكرة التعاون السياحى بين السلطنة ونيوزلندا إلى التواصل المباشر وتبادل المعلومات والخبرات والمشاركات الخارجية فى المعارض والمهرجانات وتعزيز العمل وتقديم الاستشارات والتسهيلات من أجل فتح آفاق الاستثمار السياحى وتقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين فى مجال التنمية السياحية والبنية الأساسية للقطاع السياحى، كما تهدف المذكرة إلى تشجيع تبادل زيارات المسئولين والمختصين وممثلى وسائل الإعلام للتعرف والترويج عن المقومات السياحية فى البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات بخصوص التشريعات واللوائح والمواصفات الخاصة بمنشآت الإيواء السياحى والإدارة الفندقية والقرى السياحية.

وتتضمن المذكرة تعزيز التواصل المباشر والعمل المشترك بين الجانبين لتنظيم وتطوير سياحة المغامرات من خلال تبادل المعلومات والخبرات وإصدار التراخيص اللازمة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى أنشطة سياحة المغامرات حيث يأتى اهتمام الوزارة بقطاع سياحة المغامرات ضمن مبادرات البرنامج الوطنى لتعزيز التنويع الاقتصادى التى تتابعها وتدعم تنفيذها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.