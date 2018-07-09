سفير طاجيكستان بالكويت: استعدنا 6 أطفال طاجيكيين من أبناء مسلحى داعش بالعراق

الكويت (أ ش أ)

كشف سفير طاجيكستان لدى الكويت زبيد الله زبيدوف، عن استعادة بلاده لعدد من الأطفال الطاجيكيين من أبناء مسلحى تنظيم داعش الارهابى، مشيرا إلى أن الرئيس الطاجيكى كان قد وجه بإعادة الأطفال والنساء الأبرياء الموجودين فى سوريا والعراق، والذين لا توجد عليهم قضايا.

وأوضح زبيدوف – فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر السفارة الطاجيكية فى الكويت - أن طاجيكستان فى طليعة الدول التى استعادت مواطنيها من هذه المناطق، موضحا أنها استعادت 6 أطفال من العراق أعمارهم تتراوح ما بين شهر واحد و9 سنوات.

وأكد عدم امتلاك طاجيكستان لأى معلومات حول عدد رعاياها الموجودين فى السجون العراقية، مشيرا إلى أن هناك نحو 3000 معتقل من عائلات تنظيم (داعش) الارهابى لدى العراق، من نساء وأطفال ينتمون للعديد من دول العالم.

من جهة أخرى، قال السفير، أن وزارة المالية الطاجيكية وقعت اتفاقية مع الصندوق الكويتى للتنمية لدعم الاقتصاد فى بلاده، تتمثل فى قرض بقيمة 7.5 مليون دينار كويتى لإصلاح الطرق، وهى الاتفاقية السادسة مع الصندوق؛ حيث سبق وأن حصلت طاجيكستان على 5 قروض خلال العشرين عاما الماضية، لإنجاز عدة مشروعات تساعد الاقتصاد الطاجيكى على النمو.