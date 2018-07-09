video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفير طاجيكستان بالكويت: استعدنا 6 أطفال طاجيكيين من أبناء مسلحى داعش بالعراق

الإثنين، 09 يوليه 2018 09:47 ص
سفير طاجيكستان بالكويت: استعدنا 6 أطفال طاجيكيين من أبناء مسلحى داعش بالعراق تنظيم داعش ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشف سفير طاجيكستان لدى الكويت زبيد الله زبيدوف، عن استعادة بلاده لعدد من الأطفال الطاجيكيين من أبناء مسلحى تنظيم داعش الارهابى، مشيرا إلى أن الرئيس الطاجيكى كان قد وجه بإعادة الأطفال والنساء الأبرياء الموجودين فى سوريا والعراق، والذين لا توجد عليهم قضايا.

وأوضح زبيدوف – فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر السفارة الطاجيكية فى الكويت - أن طاجيكستان فى طليعة الدول التى استعادت مواطنيها من هذه المناطق، موضحا أنها استعادت 6 أطفال من العراق أعمارهم تتراوح ما بين شهر واحد و9 سنوات.

وأكد عدم امتلاك طاجيكستان لأى معلومات حول عدد رعاياها الموجودين فى السجون العراقية، مشيرا إلى أن هناك نحو 3000 معتقل من عائلات تنظيم (داعش) الارهابى لدى العراق، من نساء وأطفال ينتمون للعديد من دول العالم.

من جهة أخرى، قال السفير، أن وزارة المالية الطاجيكية وقعت اتفاقية مع الصندوق الكويتى للتنمية لدعم الاقتصاد فى بلاده، تتمثل فى قرض بقيمة 7.5 مليون دينار كويتى لإصلاح الطرق، وهى الاتفاقية السادسة مع الصندوق؛ حيث سبق وأن حصلت طاجيكستان على 5 قروض خلال العشرين عاما الماضية، لإنجاز عدة مشروعات تساعد الاقتصاد الطاجيكى على النمو.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طاجيكستان تسلم روسيا ضابطا سابقا فى الدفاع الروسية قاتل بصفوف "داعش"

سفير طاجيكستان بالكويت

سفير طاجيكستان

داعش

العراق




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة