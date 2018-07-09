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الإثنين، 09 يوليه 2018 02:55 م
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سفير بريطانيا ينشر صوره مع 44 عالم مصرى حصلوا على الدكتوراه من المملكة المتحدة

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:12 م
سفير بريطانيا ينشر صوره مع 44 عالم مصرى حصلوا على الدكتوراه من المملكة المتحدة سفير بريطانيا ينشر صوره مع 44 عالم مصرى
كتبت نورهان حسن
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نشر السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، مجموعة صور له مع عدد من علماء الدكتوراه الجدد التى كانو يدرسون فى المملكة المتحدة.

 

وعلق "جون" على الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحتفل اليوم بــ 44 من علماء الدكتوراه الجدد الذين يدرسون فى المملكة المتحدة من خلال صندوق نيوتن موشرافا، أكبر برنامج علمى ثنائى فى مصر. لتمويل مشترك بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من  مصر و المملكة المتحدة وتحويل البحوث إلى حلول وفرص عمل للمصريين.

 

 


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السفير البريطانى

جون كاسن

المملكة المتحدة




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