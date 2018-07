سفير بريطانيا ينشر صوره مع 44 عالم مصرى حصلوا على الدكتوراه من المملكة المتحدة

نشر السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، مجموعة صور له مع عدد من علماء الدكتوراه الجدد التى كانو يدرسون فى المملكة المتحدة.

وعلق "جون" على الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحتفل اليوم بــ 44 من علماء الدكتوراه الجدد الذين يدرسون فى المملكة المتحدة من خلال صندوق نيوتن موشرافا، أكبر برنامج علمى ثنائى فى مصر. لتمويل مشترك بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من مصر و المملكة المتحدة وتحويل البحوث إلى حلول وفرص عمل للمصريين.

We’re celebrating 44 new PhD scholars studying in the UK through the #NewtonMosharafa Fund, the largest bilateral science programme in Egypt. £50m equal joint funding from #Egypt and the #UK. Turning research into solutions & jobs for Egyptians pic.twitter.com/K6jIoqTdm4