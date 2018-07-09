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الإثنين، 09 يوليه 2018 03:38 م
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نيابة جنوب الجيزة تقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات..

سائق يعتدى على زوجته بسلاح أبيض.. والزوجة تبرئه وتؤكد: مريض نفسى وبعالجه

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:33 م
سائق يعتدى على زوجته بسلاح أبيض.. والزوجة تبرئه وتؤكد: مريض نفسى وبعالجه مديرية أمن الجيزة
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته، بعد اعتدائه عليها بسلاح أبيض، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بعرض المتهم على خبراء الطب النفسي.
 
واستمعت النيابة لأقوال زوجة المتهم (المجني عليها)، والتي قالت في التحقيقات إن زوجها يعاني من مرض نفسي، وأنها تقف بجانبه من أجل علاجه، وإعادته لحالته الطبيعية، وأكدت أنه لم يكن في وعيه حينما حاول الاعتداء عليها.
 
وتسلمت النيابة التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها والذى أفاد بأنها مصابة بعدة جروح فى مناطق متفرقة من جسدها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض. 
 
وكشفت التحريات الأولية أن زوج المجنى عليها، يعمل سائق توك توك، وأنه وراء ارتكاب الجريمة، حيث تشاجر معها واعتدى عليها بسكين بسبب اعتقاده أنها وراء ايذاءه بأعمال السحر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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