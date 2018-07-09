رويترز: إينى تعلن عن كشف نفطى ثان فى حوض فاغور بصحراء مصر الغربية

أعلنت شركة إينى الإيطالية، عن كشف نفطى ثان فى حوض فاغور بالصحراء الغربية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استمرار الوزارة فى استراتيجية طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، والعمل على جذب الاستثمارات العالمية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى، مشيراً إلى أن مصر تتميز بالفرص البترولية الجاذبة فى ضوء الاحتمالات البترولية والغازية المرتفعة وقصص النجاح التى تحققت على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما فى مجال اكتشاف وإنتاج الغاز من البحر المتوسط ودلتا النيل.

وفى إبريل الماضى، أعلنت وزارة البترول عن كشف نفطى جديد فى الصحراء الغربية بطاقة 1358 برميل، حيث أوضح الجيولوجى طاهر الزفزاف، رئيس الشركة العامة للبترول، أنه تم حفر البئر فى نهاية يناير الماضى، وأظهرت التسجيلات الكهربية للبئر وجود طبقات حاملة للهيدروكربون، واختبار البئر وأعطت 1358 برميل زيت يومياً على فتحة إنتاج 1 بوصة وبدرجة جودة 40.2 درجة.