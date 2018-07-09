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رصد اتصالات وأموال من قطر لسياسيين بالمنامة للتأثير على الانتخابات البحرينية

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:34 م
رصد اتصالات وأموال من قطر لسياسيين بالمنامة للتأثير على الانتخابات البحرينية عاهل البحرين عيسى بن حمد آل خليفة
كتب – محمود محيى
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كشفت معلومات حصلت عليها وسائل إعلام وصحف بحرينية، عن وجود تدخلات من نظام الحمدين الإرهابى الحاكم فى قطر فى الشئون الداخلية للمملكة قبيل الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إقامتها فى نوفمبر المقبل.

 

وتتضمن المعلومات التى حصلت عليها صحيفة "الوطن" البحرينية، التى نشرتها منذ قليل، سلسلة من الزيارات المتبادلة والاتصالات المستمرة لبعض النواب الحاليين، ومن يسمون أنفسهم بـ"الناشطين السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين" مع مؤسسات قطرية بهدف التأثير السلبى فى الانتخابات المقبلة.

 

وبحسب البيانات، فإن جهات قطرية قامت خلال الأسابيع الماضية بتمويل بعض الشخصيات البحرينية، وتقديم الدعم المالى لها بهدف إثارة الرأى العام فى البحرين بشأن الانتخابات والدفع للمقاطعة.

 

 

 


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الانتخابات البحرينية




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