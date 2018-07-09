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رئيس وزراء العراق يزور بعقوبة لبحث الملف الأمنى وسبل دعم المناطق المحررة

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:33 ص
رئيس وزراء العراق يزور بعقوبة لبحث الملف الأمنى وسبل دعم المناطق المحررة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية على الداينى اليوم الاثنين، وصول رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى إلى بعقوبة لبحث ملفى الأمن والخدمات فى ديالى.

وقال الداينى ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ أن "رئيس مجلس الوزراء وصل إلى بعقوبة فى زيارة مفاجئة لبحث ملفى الأمن والخدمات مع الحكومة المحلية فى ديالى والقيادات الأمنية"، مضيفا أن العبادى سيعقد جلسة موسعة مع أعضاء مجلس ديالى لمناقشة مواضيع مختلفة منها سبل دعم المناطق المحررة واستكمال ملف إعادة النازحين.

وتواجه ديالى تحديات أمنية وخدمية مؤخرا فى ظل مطالبات بالاسراع فى عملية إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابى.

 


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