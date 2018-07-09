رئيس امتحانات الثانوية العامة يتابع انتهاء تصحيح المواد داخل الكنترولات

كتب محمود طه حسين

يتابع الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم انتهاء تقدير وتصحيح كراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة وختام تصحيح المواد الدراسية.

وقال الدكتور رضا حجازى، إنه لا يتدخل فى أعمال التصحيح نفسها ولكن يتابع سير التصحيح والمؤشرات الأولية للنتيجة وبدء أعمال المراجعة والعمل داخل الكنترولات.

وأوضح رئيس قطاع التعليم العام، أنه من المقرر أن تنتهى الكنترولات اليوم الاثنين، من كافة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بشكل نهائى لتبدأ مرحلة المراجعة وترتيب الأوائل وتحديد الأسماء، مؤكدا أن الوزارة لا تستعجل العاملين بالكنترولات للانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالنتيجة حتى تستمر الكنترولات فى تطبيق الدقة فى عملها.