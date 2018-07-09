رئيس الوزراء يناقش مع وزيرة التخطيط خطة الدولة للإصلاح الإدارى - صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط لمتابعة خطة الدولة للإصلاح الإدارى.

وكان رئيس الوزراء قد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات ومشروعات القوانين التى تعمل عليها الحكومة.

وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت فى اجتماع سابق لها على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان بميناء الإسكندرية، كظهير صناعى لخدمة الميناء، وذلك بعد استيفاء كل الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، بحيث تشمل العديد من الأنشطة (تداول – تخزين – صناعات قيمة مضافة) وزيادة المساحات المخصصة لذلك.