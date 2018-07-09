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رئيس الوزراء يترأس اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

الإثنين، 09 يوليه 2018 09:26 ص
رئيس الوزراء يترأس اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات ومشروعات القوانين التى تعمل عليها الحكومة. 
 
 
كانت اللجنة الوزارية الإقتصادية، قد وافقت فى اجتماع سابق لها على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان  بميناء الاسكندرية، كظهير صناعى لخدمة الميناء، وذلك بعد استيفاء كل الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، بحيث تشمل العديد من الانشطة (تداول – تخزين – صناعات قيمة مضافة) وزيادة المساحات المخصصة لذلك. 
 
 
 
 
 
 

 


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المجموعة الاقتصادية

مصطفي مدبولي

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