رئيس الوزراء يترأس اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات ومشروعات القوانين التى تعمل عليها الحكومة.

كانت اللجنة الوزارية الإقتصادية، قد وافقت فى اجتماع سابق لها على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان بميناء الاسكندرية، كظهير صناعى لخدمة الميناء، وذلك بعد استيفاء كل الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، بحيث تشمل العديد من الانشطة (تداول – تخزين – صناعات قيمة مضافة) وزيادة المساحات المخصصة لذلك.