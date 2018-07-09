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الإثنين، 09 يوليه 2018 08:03 م
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رئيس الوزراء يبحث ملفات التشابكات المالية والدين العام مع المجموعة الاقتصادية

الإثنين، 09 يوليه 2018 07:08 م
رئيس الوزراء يبحث ملفات التشابكات المالية والدين العام مع المجموعة الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء
كتبت هند مختار
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عقدت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزارء اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وناقشت عدداً من الملفات المهمة، على رأسها مقترحات البرنامج الزمنى لفض التشابكات المالية بين الوزارات، والإجراءات التنفيذية المقترحة لتخفيض الدين العام، وكذا بيانات الدين الخارجى، وتحديد خطة زمنية لطروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة.
 
وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل مجموعات عمل مصغرة، مع الاستعانة بالخبراء للملفات الاقتصادية المهمة التى تبحثها اللجنة الاقتصادية، على أن يتولى عضو باللجنة الخروج بنتائج وقرارات تنفيذية بالملف الذى يتولاه، وليكن على رأسها ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات، حيث سيتولاه وزير المالية.
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة، والذى يهدف إلى تنشيط البورصة المصرية، وزيادة قيمتها السوقية، وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجى، وكذا توفير مصادر دخل لموازنة الدولة، وتشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل، وزيادة الحوكمة والشفافية والافصاح.
 
كما تم عرض الإطار العام لبرنامج طرح الشركات حتى عام 2020، وكذا الشركات المزمع طرحها فى البورصة خلال 2018/2019، والخطوات الرئيسية للتنفيذ.

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