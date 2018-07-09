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الإثنين، 09 يوليه 2018 06:20 م
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رئيس الحكومة التونسية: سنثأر لأبنائنا فى أقرب وقت

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:47 م
رئيس الحكومة التونسية: سنثأر لأبنائنا فى أقرب وقت يوسف الشاهد
أ ش أ
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أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن الحرب على الإرهاب طويلة المدى وأن تونس ربحت فيها معارك مهمّة وجولات كبيرة ولكن اليوم بعض المجموعات اليائسة والمعزولة قامت بهذه العملية الغادرة..قائلا لن يهدأ لنا بال حتى نقضى نهائيا على الإرهابيين وكل من يحاول ضرب أمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها الشاهد بعد اجتماع أمنى بقصر الحكومة بالقصبة فى إطار متابعة العمليات الجارية منذ أمس لتعقب المجموعة الإرهابية فى المناطق الجبلية الحدودية إثر العملية الغادرة التى استشهد خلالها ستة عناصر من وحدات الحرس الوطني.

وترحم الشاهد على أرواح شهداء الوطن من بواسل الحرس الوطنى الذين ضحوا بحياتهم من أجل تونس وقدّم تعازيه إلى أسرهم، قائلا  إن الدولة والحكومة ستقفان دائما إلى جانبهم وسنثأر لهؤلاء الأبطال.

وقال إن أهداف الإرهابيين هو ضرب المكاسب الاقتصادية وحقوق المرأة والحريات ، مضيفا  أريد أن أطمئن التونسيين أن الوضع الأمنى تحت السيطرة وتونس ستنتصر فى الحرب على الارهاب بفضل جاهزية قوات الأمن واستعدادهم للدفاع عن حرمة واستقرار البلد وبفضل وحدة الشعب التونسي.

 


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