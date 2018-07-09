video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان الأوروبى: يجب تركيز جهودنا نحو دعم إعادة بناء الدولة الليبية

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:50 م
رئيس البرلمان الأوروبى: يجب تركيز جهودنا نحو دعم إعادة بناء الدولة الليبية رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تاجانى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تاجانى، أن استقرار أوروبا يمر عبر استقرار ليبيا، وقال تاجانى - فى تصريحات استهل بها زيارة رسمية إلى طرابلس، ونقلتها وكالة أنباء "آكى" الإيطالية، اليوم الاثنين - إنه "يتعين على الاتحاد الأوروبى الحديث بصوت واحد، وأن تنصب جميع جهودنا نحو دعم إعادة بناء الدولة الليبية، التى تصبح شريكنا القوى".

وأضاف رئيس الجهاز التشريعى الأوروبى، الذى يتضمن جدول زيارته لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى، أن "البرلمان الأوروبى يظل إلى جانب الشعب الليبى الذى يستحق السلام والاستقرار والديمقراطية والازدهار".

ويتضمن جدول الزيارة أيضًا لقاءً مع رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، حيث سيناقش معه المسئول الأوروبى سبل الدعم الملموس الذى يمكن أن يقدمه البرلمان الأوروبى، بما فى ذلك تنظيم مؤتمر مفتوح لكل الجهات المعنية بالمساهمة فى انتخابات ديمقراطية فى ليبيا، من المزمع أن تجرى وفق خارطة طريق الأمم المتحدة فى نهاية العام الحالى.

وفى هذا الصدد، قال تاجانى، "أنا فى ليبيا اليوم لمناقشة الدور الذى يمكن للبرلمان الأوروبى أن يلعبه فى عملية بسط الاستقرار فى البلاد ودعم تنظيم وإجراء انتخابات ديمقراطية فى المستقبل"، معلنا "استعداد البرلمان الاوروبى لتقديم المساعدة من أجل الانتقال الديمقراطى والتعاون البرلمانى بين الطرفين"، كما سيستعرض تاجانى، الذى سيزور القاعدة البحرية فى طرابلس، مسألة تدفقات الهجرة ووضع المهاجرين مع نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية فى ليبيا، ماريا دو فالى ريبيرو، ومع موظفى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. نشطاء يفضحون مفتى الإرهاب فى ليبيا ومروج الأكاذيب لصالح قطر

رئيس المجلس الأعلى لقبيلة الزوية فى ليبيا لـ"اليوم السابع": مصر فضلها كبير علينا وتدعم الشعب الليبى.. "حلوم": نحتاج مساعدات غذائية وطيبة عاجلة بمدينة الكفرة.. ويكشف تمركزات الجماعات الإرهابية ومسار تحركاتها

BBC: ليبيا ربما تكون مفتاح حل أزمة المهاجرين فى أوروبا

مقتل 3 ليبيين فى هجوم إرهابى على حقل آبار المياه بموقع تازربو جنوب شرقى ليبيا

مسلّحون يخطفون 4 مهندسين آسيويين فى ليبيا

الرئيس التونسى: ليبيا هى حليفنا الاستراتيجى

قوات الجيش الليبى تنجح فى تحرير المهندسين الأجانب المختطفين جنوبى غرب ليبيا

اخبار عربية

البرلمان الاوروبى

الازمة الليبية

الحكومة الليبية

الامم المتحدة

اخبار العرب

اخبار ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة




لا تفوتك
التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة