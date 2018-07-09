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دورة تدريبية للوافدين بجامعة الأزهر عن القضايا الاقتصادية من منظور إسلامى

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:18 م
دورة تدريبية للوافدين بجامعة الأزهر عن القضايا الاقتصادية من منظور إسلامى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على
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أعلن مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى التابع لجامعة الأزهر، عن بدء فعاليات الدورة التدريبية لسفراء الأزهر من الوعاظ الوافدين من العالم الإسلامى، عن "القضايا الاقتصادية المعاصرة من منظور إسلامى".
 
وقال الدكتور محمد برس، مدير المركز: إن الدورة تقام بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.
 
وأوضح مدير المركز أن الدورة بدأت أمس الأحد بمقر مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، وتستمر حتى ٢٥ / ٧ / ٢٠١٨، مضيفا أن الدورة يحاضر بها نخبة من أساتذة الفكر الإسلامى، وعدد من الأساتذة المتخصصين.

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