خبير قانونى يقترح إصدار قرار جمهورى بتعيين مجالس محلية لمدة سنة

اقترح محمد عثمان، المحامى بالنقض، ونقيب محامى القاهرة السابق، أن يصدر قرار جمهورى بتشكيل وتعيين مجالس محلية لمدة سنة لحين إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وإجراء انتخابات المحليات، خاصة أن هناك فراغ منذ 7 سنوات بعد حل المجالس المحلية فى 2011.

وقال "عثمان"، في تصريح ل"اليوم السابع"، إن قانون الإدارة المحلية ضرورة ملحة ويعد أحد أهم القوانين التى سيصدرها مجلس النواب، ووجود مجالس محلية أمر ضرورى نظرا لدورها الهام وتواجدها واحتكاكها بمشكلات المواطنين، ولابد أن يتم منحها صلاحيات رقابية واسعة.

وتابع الخبير القانونى: "توجد مشكلة فى مواد الدستور المنظمة لما يخص المجالس المحلية، حيث تحتوى على عيوب جسيمة، لأن طريقة المحاصصة تحرم كل من تجاوز سن الشباب أن يمثل، فمن تجاوز سن الـ35 فرصته صعبة، ولابد أن تكون هناك فرصة لعنصر الخبرة والكوادر.