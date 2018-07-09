video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حملة لحى جنوب الجيزة لرفع الإشغالات بشارع البحر الأعظم وسور حديقة الحيوان

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:13 ص
حملة لحى جنوب الجيزة لرفع الإشغالات بشارع البحر الأعظم وسور حديقة الحيوان جانب من الحملة
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق
أكد اللواء هشام الطويل، رئيس حي جنوب الجيزة، أنه تم استكمال الحملة الصباحية فى اليوم الثانى على التوالى، حيث شن الحى حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع، مشيرا إلى أنها استهدفت إشغالات الباعة الجائلين والمقاهى المخالفة والمحلات المخالفة بأماكن سور حديقة الحيوان حيث تم رفع الإشغالات، وشارع  الجامعة، وشارع ربيع الجيزى، والمحطة، وشارع  مراد، وشارع البحر الأعظم.
 
وأضاف رئيس حي جنوب في تصريحات لـ " اليوم السابع"، أنه تم رفع الإشغالات وإيداعها مخازن الحى، مشيرا إلى أن الحملة بقيادة مساعد مدير أمن الجيزة وتحت غطاء أمنى بقيادة قائد شرطة المرافق بالحى والقوة المرافقة للحملة من شرطة المرافق ونائب رئيس الحى ورئيس قطاع المتابعة والإشغالات، بالتنسيق مع  قوات الأمن  وقسم شرطة الجيزة والإدارة العامة للمرور.
 
حي جنوب الجيزة يشن حملة لرفع الإشغالات (1)
 
حي جنوب الجيزة يشن حملة لرفع الإشغالات (2)
 
حي جنوب الجيزة يشن حملة لرفع الإشغالات (3)
 
حي جنوب الجيزة يشن حملة لرفع الإشغالات (4)
 
حي جنوب الجيزة يشن حملة لرفع الإشغالات (5)
 
حي جنوب الجيزة يشن حملة لرفع الإشغالات (6)
 
حي جنوب الجيزة يشن حملة لرفع الإشغالات (7)
 
حي جنوب الجيزة يشن حملة لرفع الإشغالات (8)

حي جنوب الجيزة يشن حملة لرفع الإشغالات (9)
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تنفيذ 400 قرار إزالة فى حملة اشغالات بجنوب بنى سويف

تنفيذ 150 إزالة فورية فى حملة إشغالات مكبرة بمركز الباجور فى المنوفية

إصابة نائب رئيس مدينة الخصوص وموظف بحملة إشغالات لتعدى الأهالى عليهم بالحجارة

اخر الاخبار

الجيزة

حي جنوب الجيزة

حملة اشغالات

مساعد مدير امن الجيزة

اللواء كمال الدالي




لا تفوتك
التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة