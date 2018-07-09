حملة لحى جنوب الجيزة لرفع الإشغالات بشارع البحر الأعظم وسور حديقة الحيوان

كتب إبراهيم سالم

أكد اللواء هشام الطويل، رئيس حي جنوب الجيزة، أنه تم استكمال الحملة الصباحية فى اليوم الثانى على التوالى، حيث شن الحى حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع، مشيرا إلى أنها استهدفت إشغالات الباعة الجائلين والمقاهى المخالفة والمحلات المخالفة بأماكن سور حديقة الحيوان حيث تم رفع الإشغالات، وشارع الجامعة، وشارع ربيع الجيزى، والمحطة، وشارع مراد، وشارع البحر الأعظم.

وأضاف رئيس حي جنوب في تصريحات لـ " اليوم السابع"، أنه تم رفع الإشغالات وإيداعها مخازن الحى، مشيرا إلى أن الحملة بقيادة مساعد مدير أمن الجيزة وتحت غطاء أمنى بقيادة قائد شرطة المرافق بالحى والقوة المرافقة للحملة من شرطة المرافق ونائب رئيس الحى ورئيس قطاع المتابعة والإشغالات، بالتنسيق مع قوات الأمن وقسم شرطة الجيزة والإدارة العامة للمرور.