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حملات مكثفة بالقاهرة الجديدة لغلق وحدات سكنية تم تحويلها لتجارية وإدارية

الإثنين، 09 يوليه 2018 09:52 ص
حملات مكثفة بالقاهرة الجديدة لغلق وحدات سكنية تم تحويلها لتجارية وإدارية القاهرة الجديدة - أرشيفية
كتب ــ أحمد حسن
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صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم إطلاق إشارة البدء فى حملات يومية مكثفة لرفع الإشغالات بالمنافذ التجارية المخالفة، وغلق الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى منافذ تجارية وإدارية، موضحاً أنه عقد اجتماعاً مع المهندس محمود حسين، القائم بأعمال نائب رئيس الجهاز للتنمية، وقيادات الإدارة المركزية للتنمية، وشرطة التعمير، والأمن، للتحضير لهذه الحملات.

 

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملة بدأت بمواجهة الإشغالات بالتجمع الثالث، وإزالة اللافتات الإعلانية للمنافذ التجارية المخالفة، وتطبيق القانون على جميع المخالفات التي تم رصدها وحصرها من قبل، وذلك برئاسة المهندس محمود حسين، وبمشاركة قيادات التنمية بجهاز المدينة، وإدارة الأمن، ومعاونة شرطة التعمير ومباحث التعمير بالجهاز، وقد انضمت إلى الحملة عناصر من قسم شرطة القطامية.

 

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه لا تهاون مع الخارجين على القانون، والجهاز مستمر فى تنظيم الحملات لمنع تحويل الوحدات السكنية إلى منافذ بيع أو وحدات إدارية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.​


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