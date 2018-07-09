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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:13 م
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حفل فنى بـ4 لغات فى رسالة سلام للعالم بمؤتمر شباب القاهرة

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:30 م
حفل فنى بـ4 لغات فى رسالة سلام للعالم بمؤتمر شباب القاهرة فرقة الإنشاد الدينى - أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى
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قدم الدكتور انتصار عبد الفتاح وفرقته (رسالة سلام) بمشاركة مجموعة سماع للإنشاد الدينى ومجموعة الترانيم القبطية ومجموعة الترانيم الكنائسية (اكابلة) ومجموعة إندونيسيا للإنشاد حفلاً فنيا ليكون رسالة سلام للعالم بـ4 لغات، الإنجليزية والفرنسية والألمانية بالإضافة للغة العربية  ضمن فعاليات مؤتمر "معا من أجل مصر" الذى تعقده محافظة القاهرة بالتعاون جامعة عين شمس بمناسبة مرور 1049 عاما على تأسيس العاصمة على يد جوهر الصقلى.
 
وتضمن الحفل عدة فقرات من بينها فقرة لدمج التراث الإسلامي مع التراث القبطي قدمها الفنانان محمد العمري وأنطون إبراهيم عياد في خليط بين مدائح النبوية والترانيم المسيحية، كما قدمت الفرقة الإندونيسية مجموعة من الفقرات باللغات الأجنبية.
 
وأكد المحافظ على أن المؤتمر يشمل إلى جانب الحلقات النقاشة "برنامج ثقافى" يشمل العديد من الفعاليات الفنية بدأها حفل د. انتصار عبد الفتاح وتمتد طوال الأسبوع بزيارات للمتاحف ومجمع الأديان والمناطق الأثرية.

 


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