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حبس عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة بالمنوفية

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:08 ص
حبس عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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قررت نيابة مركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، حبس عاطلين تم القبض عليهما وبحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية بدائرة المركز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من القبض على "أحمد.م.أ" مقيم شنوان، عاطل 31 سنة، المتحرى عنه وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و350 جرام حشيش وطلقة خرطوش ومبلغ مالى 110 جنيهات بقصد الاتجار، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدافع.

 

كما تمكن من ضبط "ياسر.ع.ع" مقيم كفر طنبدى، 35 سنة، عاطل، المتحرى عنه، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش ومبلغ مالى 255 جنيهًا، وطلقة خرطوش وتليفون محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع والتليفون للتواصل مع عملائه.


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