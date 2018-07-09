جيرمى هانت.. أهم 7 معلومات عن وزير الخارجية البريطانية الجديد

كتب: محمد محسن أبو النور

أصدرت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماى، قرارا بتعيين، جيريمى هانت، وزيرا جديدا للخارجية بدلا من بوريس جونسون الذى قبلت استقالته مساء اليوم الإثنين، ومن خلال العرض التالى نلقى الضوء على أهم 7 معلومات عن وجه بريطانيا الخارجى لاستكمال خطة "البريكسيت".

1 ـ ولد جيرمى هانت فى مدينة كيننجتون يوم الأول من نوفمبر بالعام 1966 فى عاصمة المملكة المتحدة، لندن، ويعد أحد أبرز أعضاء حزب المحافظين الحاكم فى البلاد.

2 ـ درس "هانت" الفلسفة والسياسة والاقتصاد فى كلية ماجدالين فى أكسفورد، وكان رئيسًا لجمعية أوكسفورد المحافظة، وقت أن كان طالبا.

3 ـ بعد تخرجه فى الجامعة مارس العمل السياسى إلى أن تم انتخابه نائبا عن دائرة جنوب غرب سارى فى عام 2005 وتمت ترقيته لمنصب وزارى فى حكومة الظل وزيرا للمعاقين ولاحقا كوزير للدولة للشئون الثقافية والإعلامية والرياضية.

4 ـ يعد جيرمى هانت أحد أبرز عضو فى حزب المحافظين البريطانى وشغل منصب عضو مجلس العموم البريطانى لأكثر من مرة أولها يوم 5 مايو 2005 وأحدثها يوم 8 يونيو 2017.

5 ـ يشتهر جيرمى هانت بكونه أحد السياسيين البريطانيين القلائل الذين يتبنون مبادئ السياسات الليبرالية والاقتصادية الليبرالية الاجتماعية، وأهلته تلك الأيديولوجية السياسية لاحتلال المنصب الوزارى البارز خلفا لجونسون.

6 ـ تولى منصب وزارة الصحة منذ العام 2012 حتى تقلد منصب وزارة الخارجية اليوم الاثنين 9 يوليو 2018، ويعد أطول وزراء بريطانيا للصحة الذين تولوا هذا المنصب فى التاريخ.

7 ـ شهدت فترة توليه وزارة الصحة عددا من التوترات لعل أبرزها إضراب الأطباء المبتدئين على خلفية سياساته المثيرة للجدل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكسيت".