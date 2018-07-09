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جنايات بنها تعاقب 3 من سكرتارية المحكمة بالسجن 365 عاما بقضايا تزوير أحكام

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:01 م
جنايات بنها تعاقب 3 من سكرتارية المحكمة بالسجن 365 عاما بقضايا تزوير أحكام محكمة - أرشيفية
القليوبية -نيفين طه
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قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة كل من "و م م" و "أ أ ع" و"م ن س" سكرتارية تنفيذ بالمحكمة، بالسجن 145 عاما سجن مشدد للأول وعلى الثانى 140 سنة، كما قضت بمعاقبة الثالث بالمشدد 80 عاما مع عزلهم جميعا من وظائفهم، وذلك فى عدة قضايا متهمين فيها بتزوير أحكام قضائية لـ9 متهمين فى قضايا مخدرات.
 
كما قضت بحبس 9 تجار مخدرات بالسجن من 6 سنوات لـ 25  سنة، والذين قام المتهمين الثلاثة بالتلاعب فى أحكامهمم، وقاموا بتغير منطوق حكم قاضى محكمة الجنايات ليحصلوا على البراءة فى هذه القضايا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى سيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محى الدين اسماعيل وأحمد محروس مبارك.
 
ترجع وقائع القضية عندما اكتشف رئيس محكمة جنايات بنها وجود كشط وتعديل فى بعض أسماء المتهمين فى رول الأحكام بالدائرة خاصة لمتهمين بمنطقة المثلث الذهبى بشبين القناطر، وعلى الفور طلب رئيس المحكمة تشكيل لجنة من أعضاء النيابة وقلم الجنايات وكانت المفاجأه أن هناك تلاعب فى أحكام صادرة ضد 9 متهمين من أكبر تجار المخدرات فى منطقة المثلث الذهبى بشبين القناطر، حصلوا بموجب هذا التلاعب على البراءه فى قضايا صدر ضدهم فيها أحكام بالسجن المشدد.
 
وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وألقى القبض على 3 سكرتارية تنفيذ بالمحكمة، وهم " و م م " و " أ أ ع " و " م ن س " وجميعهم سكرتارية بمحكمة جنايات بنها، وتم التحفظ على القضايا التى ظهر بها التلاعب للمتهمين التسعة، وإعادة فحصها ومواجهة المتهمين الموظفين العموميين بالتلاعب، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بقيامهم بتزوير منطوق الحكم الصادر ضد كل من تجار المخدرات من الحكم بالحبس إلى البراءة، وذلك بتغير اسم المتهم ووضع اسم آخر غيره على غير الحقيقة.
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التزوير فى المحررات الرسمية والإضرار العمد بنطاق عملهم والتربح من وراء ذلك، واستعمال محررات رسمية مزورة لهيئات قضائية، كما وجهت النيابة لهم تهمة سرقة قضايا من أخطر وأهم القضايا التى تواجهها الأجهزة الأمنية فى مصر.
 
كما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط المتهمين الأصليين من تجار المخدرات التسعه وإعادتهم إلى محبسهم لإعادة محاكمتهم مرة أخرى، واعترفوا بارتكابهم واشتراكهم فى قضية تزوير منطوق الحكم مقابل مبالغ مالية كبيرة قاموا باعطاءها لسكرتارية التنفيذ الثلاثة.
 
وأعربت هيئة المحكمه عن أسفها الشديد عما صدر من المتهمين الثلاثة، حيث قال رئيس المحكمة: "رغم ذلك فأننا على رأس هذا العمل نؤكد لله وللجميع أن القضاء المصرى سيظل شامخا وسيبتر هؤلاء المتهمين وأمثالهم".
 
وأصدرت هيئة المحكمة حكمها النهائى فى حق المتهمين التسعة "تجار المخدرات"، حيث قضت بمعاقبة كلا من " موسى غ " و " سيد ش " بالسجن 7 سنوات و " ابراهيم ع " و" سليمان ج " و " محمد ع " بالسجن المشدد 15 عاما و"كريم ف " بالسجن 25 عاما و " ربيع أ " و " عماد ف " بالسجن 10 سنوات و " مروة م " بالسجن 6 سنوات.

 


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