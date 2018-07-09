جحود الأبناء.. ابنة تشرع فى قتل والدتها لعلاقتها غير الشرعية مع زوج الأم

كتبت ـــ أسماء شلبى

لم تكن تدرى الأم حجم بركان الغضب الذى يملأ صدر ابنتها تجاهها، عندما أجبرتها على الطلاق من زوجها بسبب خلافات وقعت بينهما، عندما رفض الزوج تدخل حماته فى حياتهم، لتعود الابنة إلى جحيم العيش فى المنزل الذى طالما حلمت بالهروب منه مكسورة لا تدرى كيف ستعيش مع زوج أم جديد يتغير كل عام، بسبب هواية والدتها فى جمع الرجال.

ووفق البلاغ الذى حرر بقسم شرطة السيدة زينب والذى أكد دخول سيدة فى العقد الـ50 من عمرها لمستشفى قصر العينى تعانى من تسمم، وبشهادة ابنتها أكدت على أنه انتحار من قبلها بسبب خلافات مع زوجها، ظننا منها أنها ماتت، ولكن الحقيقة ظهرت بعد نجاة الأم لتكشف تفاصيل الجريمة التى وقعت لها، وفق لأقوالها واعترافات ابنتها "م.أ".

وأوضحت الأم "س.ك.أ": "لم أظن أنى سأقع ضحية لابنتى بعد أن أعمى الغضب قلبها، ودخلت فى علاقة آثمة مع زوجى، ووصل بها الجنون للتخطيط لقتلى".

وتابعت، قضيت مع ابنتى 14 عاما نعيش بمفردنا بعد طلاقى من والدها وهى بعمر 5 سنوات، وعندما جاء الوقت والعريس المناسب بناء على رغبتها بسبب خلافها مع زوجى السابق، قررت الموافقة، وهى بعمر 19 عاما حتى أرتاح من الصراعات بينهم، ولكنها سرعان ما عادت بعد عامين زواج للمنزل مرة أخرى وتتهمنى بأننى السبب فى فشل زيجتها بسبب رغبتى فى تأمين زوجها لمستقبلها حتى لا تصبح مثلى فى يوم من الأيام.

وأكدت: بدأت صراعها مع زوجى الجديد الذى تزوجته أثناء فترة زواجها والتى اعترضت عليه بسبب فارق السن بيننا، وكونه متزوج بغيرى، فحاولت كعادتها دفعه لتطليقى، وغيرتها الشديدة من علاقتنا .

وأشارت إلى أنه "فى البداية زوجى كان يرفض فكرة عيشها معنا ولا يتقبلها وكان فى تناحر مستمر معها، ولكن سرعان ما انتهى ذلك بينهما وبحكم انشغالى فى المحل الذى أملكه لبيع الملابس كنت أتركهما كثيرا، وشعرت بمدى تقاربهما، ولكن لم يأت على بالى أن تنشأ بينهما علاقة .

وأكملت: مع الوقت بدأت الغيرة من ابنتى، وحاولت دفعها للزواج مرة أخرى، ولكنها رفضت، وكان يبدو عليها أنها تخطط لمصيبة، واستمرت كذلك طوال الـ سنة و3 شهور التى عاشتهم فى المنزل، بعد أن تجاوزت كل التصرفات المعقولة وأصبحت تدفعنى للجنون.

وواستطردت "اكتشفت العلاقة الآثمة بين ابنتى وزوجى، وعندما واجهتها أكدت أنها تفعل ذلك من أجل الانتقام منى بسبب طلاقها، وفضحهم فى المنطقة بسبب نزوات الأم المسنة لينشب بينهما شجار وتطرد زوجها، وتحاول طرد الابنة من المنزل، ولكنها رفضت، وعند عودتها تعرضت لمحاولة القتل على يديها بدس السم لها.