جامعة عين شمس تعلن اليوم شروط الالتحاق بالبرامج الجديدة و المميزة هذا العام

تعلن جامعة عين شمس، اليوم الإثنين ، شروط القبول و الالتحاق بالبرامج الجديدة و المميزة للعام الجامعي 2019/2018 ، و ذلك ضمن فاعليات اليوم التعريفي " البرامج الجديدة و المميزة..نقلة تعليمية لمستقبل أفضل" والذي يقام برعاية و رئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.

ويشهد فاعليات اليوم التعريفي عدد من رجال التعليم والخبراء و المتخصصين و الأكاديميين في مصر و الشرق الأوسط من بينهم الدكتورة سلمى البكري رئيس لجنة المدارس الدولية بمصر وعدد من ممثلي الهيئات التعليمية والأكاديمية من بينها المركز الثقافي البريطاني ، هيئة الاميديست ونخبة من مديري المدارس وأحمد موسى رمضان "الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية" فضلاّ عن السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ولفيف من أولياء الأمور والطلاب.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها مثل هذا الحدث داخل أحد الجامعات الحكومية والذي يعد بمثابة نقلة نوعية في مستقبل التعليم داخل مصر وهو ما يعود بالنفع على المنظومة المجتمعية ككل.