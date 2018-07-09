ثلث الصناديق السيادية تعتزم خفض حيازات الأسهم خشية الحرب التجارية

رويترز

أظهرت دراسة لشركة إنفسكو لإدارة الأصول، أن أكثر من ثلث صناديق الاستثمار السيادية، تخطط لخفض انكشافها على الأسهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بعد أداء قوى فى 2017، مشيرة إلى الحروب التجارية والأوضاع الجيوسياسية والتقييمات العالية بوصفها عوامل معاكسة.

وخلص التقرير السنوى، الذى يستند للقاءات مع 126 من المستثمرين السياديين، ومديرى احتياطيات البنوك المركزية بأصول قيمتها 17 تريليون دولار، إلى أن الأسهم تفوقت على السندات، لتصبح أكبر فئة أصول فى المحافظ بمتوسط 33 بالمئة، وذلك ارتفاعا من 29 %فى 2017

وتحظى الأسهم بأوزان كبيرة فى المحافظ الاستثمارية لنحو نصف الصناديق السيادية فى الوقت الحالى، إلا أن نسبة 40 بالمئة منها أبدت رضاها عن الوضع القائم فيما تنوى 35 بالمئة خفض انكشافها على الأسهم فى المدى المتوسط، بحسب إنفسكو.

وأجريت المقابلات فى الفترة من يناير إلى مارس ، وهو فصل اتسم بتقلب الأسهم العالمية ويعتقد بعض المستثمرين أنها ما زالت معرضة لعملية تصحيح.

ومن بين مباعث القلق الرئيسية احتمال نشوب حرب تجارية ومخاطر جيوسياسية وحقيقة أن تقييمات الأسهم عالية سواء على أساس مطلق أو نسبي.

ومنذ مارس صعدت الولايات المتحدة الخلاف التجارى مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين الرئيسيين مما دفع الأسهم العالمية للهبوط.