تكريم رئيس بنك التعمير والإسكان كأحد رموز نشاط التمويل العقارى فى مصر

كتب - أحمد يعقوب

كُرم فتحى السباعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، ضمن أربعة من أبرز الشخصيات التى كان لها دور مباشرا وهاما فى تطوير هذه المنظومة من خلال دعمهم المستمر لها وجاء تكريمه كأول رئيس مجلس إدارة لأول شركة تمويل عقارى بمصر، ولما له من دور ريادى فى المساهمة فى وضع تعديلات جوهرية وتيسيرات مباشرة بقانون التمويل العقارى مما ساهم فى بدء تفعيل القانون والعمل به.

وقال السباعى، إن خدمة التمويل العقارى بدأت فكرتها الأولى منذ عام 2001 واستغرق صدور اللائحة التنفيذية المنظمة له جهود مضنية وعمل شاق حتى ظهرت للنور عام 2003 بالتعاون مع عدد كبير من الهيئات المعنية بهذا النشاط لوضع أسس التقييم وأسس عمل الوكلاء والوسطاء الماليين.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، فى بيان اليوم، أنه فى هذا الإطار تم إنشاء أول شركة للتمويل العقارى فى مصر "شركة الأولى"حيث استغرق الانتهاء من أول عملية تمويل من خلالها مدة عام كامل ظهرت فيها بعض أوجه القصور والمعوقات لعملية التمويل العقارى.

وأشار السباعى، إلى أن أبرز هذه المعوقات: عدم تسجيل الوحدات المطروحة للتمويل (وجرى العمل على إجراء بعض التعديلات فى اللائحة التنفيذية الحالية ليمكن التعامل على قبول الوحدات القابلة للتسجيل)، وارتفاع سعر الفائدة حتى الآن، مضيفا أنه جاءت مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى التى انطلقت عام 2014 للتخفيف من حدة أسعار الفائدة المرتفعة فقد أتاحت المبادرة لشريحة كبيرة من المواطنين والشباب من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الحصول على تمويل لوحداتهم بأسعار نسب مميزة تتراوح بين 5 %، 7 % و10.5%، موضحًا أنه كان لبنك التعمير والإسكان دور الريادة فى هذا المجال، ويعد من أهم المؤسسات المالية التى تبنت ودعمت هذا النشاط وحققت فيه نجاحات غير مسبوقة.

ومن خلال المشاركة الفعالة فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى منذ عام 2014، قام البنك بتمويل 50% من عملاء القطاع المصرفى اللذين تم منحهم تمويل عقارى على مستوى الدولة وساهمت شركتى التعمير للتمويل العقارى ( الأولى ) و(سكن ) للتمويل العقارى بدور هام وبارز فى هذا المجال من خلال تعاملهم مع جميع فئات المجتمع من محدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى أصحاب الدخول المرتفعة ليتوج مجهوداته ونجاحاته فى هذا المجال بحصوله على جائزة افضل بنك عربى متخصص فى التمويل العقارى عام 2016 من اتحاد المصارف العربية ونفس الجائزة عامى 2017 - 2018 من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب ليتوج على عرش التمويل العقارى المصرى والعربى لثلاثة أعوام متتالية .